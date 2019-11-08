Ученые: При остановке сердца человек понимает, что он умер





Специалисты в ходе исследования изучили импульсы нейронов головного мозга в предсмертном состоянии человека. Их часть отключается постепенно, но некоторые продолжают находиться в активной фазе на протяжении нескольких минут после остановки сердца. Если человек в момент смерти находится в сознании, то он может почувствовать, как оборот крови в теле прекратился.По словам ученых, стадия предсмертной активности может длиться до нескольких минут. Это означает, что индивид слышит, как медики констатируют его смерть, после чего плавно отключается. Такой эффект обеспечивают остатки кислорода в крови. Ученые сравнивают период с задерживанием дыхания. Кислорода в легких после последнего вдоха должно хватить на несколько минут, после чего мозг перестает получать энергию.Глава отделения критической терапии и реанимации NYU доктор Сэм Парния отметил, что данная теория не может быть подтверждена, так как мозговая активность при нехватке кислорода падает, из-за чего активность нейронов невозможно отследить.