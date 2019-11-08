"Было круто": После концерта в Минске Алла Пугачева оставила отзыв в книге для почетных гостей
На одной из фанатских страниц Аллы Пугачевой в Instagram опубликовали ее отзыв, оставленный в книге для почетных гостей. Свой комментарий Примадонна написала после концерта в Минске.
Несколько дней назад состоялся концерт Аллы Пугачевой в Минске. Преданные поклонники буквально засыпали Примадонну цветами и комплиментами. Сегодня на одной из страниц знаменитой певицы, созданной ее фанатами, опубликовали фотографию, на которой запечатлен лист из книги для почетных гостей. На снимке в Instagram хорошо видно, что Алла Пугачева написала: "Было круто! Я счастлива. Спасибо за такой прием". В конце Примадонна оставила свою роспись.
В комментарии написали, что Алла Пугачева оставила благодарственную запись, которой создатель страницы решил поделиться с пользователями Сети. Подписчики отметили, что у Примадонны очень красивый почерк и оставили множество пожеланий певице. Некоторые написали, что были на концерте и поделились своими впечатлениями.
Несколько дней назад состоялся концерт Аллы Пугачевой в Минске. Преданные поклонники буквально засыпали Примадонну цветами и комплиментами. Сегодня на одной из страниц знаменитой певицы, созданной ее фанатами, опубликовали фотографию, на которой запечатлен лист из книги для почетных гостей. На снимке в Instagram хорошо видно, что Алла Пугачева написала: "Было круто! Я счастлива. Спасибо за такой прием". В конце Примадонна оставила свою роспись.
В комментарии написали, что Алла Пугачева оставила благодарственную запись, которой создатель страницы решил поделиться с пользователями Сети. Подписчики отметили, что у Примадонны очень красивый почерк и оставили множество пожеланий певице. Некоторые написали, что были на концерте и поделились своими впечатлениями.