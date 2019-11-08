Новый фильм о Джеймсе Бонде станет самым дорогим в истории серии
Новый фильм о Джеймсе Бонде, который уже получил название «Не время умирать», может стать самым дорогим за всю историю этой серии. Отмечается, что создание картины обойдется в 250 миллионов долларов, что на 5 миллионов дороже прежнего рекордсмена франшизы – фильма «Спектр».
Примечательно, что бюджет фильмов о суперагенте Джеймсе Бонде растет с выходом каждой новой части. К примеру, «Казино Рояль» обошелся создателям в 150 миллионов долларов, следующие два фильма серии получили уже 200-миллионные бюджеты, а за создание «Спектра» пришлось выложить 245 миллионов. Впрочем, каждый раз эти расходы с лихвой окупаются. К примеру, за все время проката «Спектру» удалось собрать в кинотеатрах 880 миллионов долларов.
Как пишет издание «Слово и дело», пятая часть популярной франшизы должна стать заключительной в серии картин с участием Дэниела Крейга. Более того, бюджет этой ленты, несмотря на его рекордность, не претендует даже на то, чтобы войти в ТОП-10 самых дорогих фильмов в истории. Он расположился лишь на 15-й строчке с теми же показателями, что у современного ремейка полнометражной картины «Король лев». Лидером же остается заключительная часть франшизы о пиратах Карибского моря под названием «На странных берегах», бюджет которой составил внушительные 379 миллионов.
Примечательно, что бюджет фильмов о суперагенте Джеймсе Бонде растет с выходом каждой новой части. К примеру, «Казино Рояль» обошелся создателям в 150 миллионов долларов, следующие два фильма серии получили уже 200-миллионные бюджеты, а за создание «Спектра» пришлось выложить 245 миллионов. Впрочем, каждый раз эти расходы с лихвой окупаются. К примеру, за все время проката «Спектру» удалось собрать в кинотеатрах 880 миллионов долларов.
Как пишет издание «Слово и дело», пятая часть популярной франшизы должна стать заключительной в серии картин с участием Дэниела Крейга. Более того, бюджет этой ленты, несмотря на его рекордность, не претендует даже на то, чтобы войти в ТОП-10 самых дорогих фильмов в истории. Он расположился лишь на 15-й строчке с теми же показателями, что у современного ремейка полнометражной картины «Король лев». Лидером же остается заключительная часть франшизы о пиратах Карибского моря под названием «На странных берегах», бюджет которой составил внушительные 379 миллионов.