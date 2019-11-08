Певица Валерия поздравила своего сына Арсения с 21-летием

Валерия назвала сына серьезным, не по годам глубоким и самостоятельным человеком, а также призналась ему в любви. Она радуется всем его успехам, гордится и верит, что ему удастся добиться блистательных результатов в будущем. Далее певица попросила именинника разумно тратить свою молодую энергию и пожелала счастья.Подписчики знаменитости принялись писать и свои поздравления под публикацией, отмечая сходство сына и матери. Пост Валерии за короткое время собрал множество лайков и лестных комментариев.