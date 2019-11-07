Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина случайно засветила свое лицо после операции





Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина давно мечтала изменить свою внешность. По совпадению обстоятельств дата операции выпала на день рождения возлюбленного Рапунцель-младшей Романа Макеева. Сама звезда в шутку отметила, что грудь она подарила своему избраннику, чему он также рад.Алена Рапунцель не смогла высидеть положенные трое суток в центре хирургии, а потому вернулась в Периметр. Недавно она опубликовала в Instagram в разделе Stories видео с участием своего маленького сына Богдана, однако там появилось и ее лицо. Оно в большей степени скрыто бинтами, а расстеленная кровать свидетельствует о том, что изможденная операцией участница реалити много времени проводит именно там.