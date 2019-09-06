Певец Джастин Тимберлейк вернется к работе в кино
Популярный исполнитель Джастин Тимберлейк намерен в скором времени вернуться в кино. Актеру, известному по работе в кинолентах «Время» и «Социальная сеть», предложили главную роль в драме «Палмер», съемки которой стартуют уже в этом году.
В центре сюжета окажется Эдди Палмер, являющийся бывшей звездой школьного футбола. Тем не менее, ему не удалось сделать собственную карьеру из-за тюремного заключения. По ходу фильма герой Тимберлейка столкнется со своим прошлым, причём это вызовет различные сложности в его жизни. Бывший спортсмен также будет вынужден воспитывать мальчика, от которого отказалась его мать.
Стоит отметить, что в период с 2000 по 2016 год певец был задействован и в других картинах, которые вызвали немалый интерес у зрителей, особенно среди его фанатов.
В центре сюжета окажется Эдди Палмер, являющийся бывшей звездой школьного футбола. Тем не менее, ему не удалось сделать собственную карьеру из-за тюремного заключения. По ходу фильма герой Тимберлейка столкнется со своим прошлым, причём это вызовет различные сложности в его жизни. Бывший спортсмен также будет вынужден воспитывать мальчика, от которого отказалась его мать.
Стоит отметить, что в период с 2000 по 2016 год певец был задействован и в других картинах, которые вызвали немалый интерес у зрителей, особенно среди его фанатов.
Культура
Добавил: Русанов Руслан Вчера, 23:00