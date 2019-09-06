Певец Джастин Тимберлейк вернется к работе в кино





В центре сюжета окажется Эдди Палмер, являющийся бывшей звездой школьного футбола. Тем не менее, ему не удалось сделать собственную карьеру из-за тюремного заключения. По ходу фильма герой Тимберлейка столкнется со своим прошлым, причём это вызовет различные сложности в его жизни. Бывший спортсмен также будет вынужден воспитывать мальчика, от которого отказалась его мать.Стоит отметить, что в период с 2000 по 2016 год певец был задействован и в других картинах, которые вызвали немалый интерес у зрителей, особенно среди его фанатов.