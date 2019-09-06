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Летчик-испытатель рассказал о впечатлениях от полета на Су-57

Российский летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал о своих впечатлениях от истребителя пятого поколения Су-57. После полета на новой боевой машине он заявил, что она имеет впечатляющий разгон и управляемость на сверхзвуковых скоростях.

Сейчас в России идут последние испытания перспективного истребителя пятого поколения Су-57. Летчик-испытатель Сергей Богдан подробно рассказал о том, что боевая машина очень хорошо справляется с управляемым штопором, она позволяет быстро вращаться, но также стремительно прекращать эти обороты. Такое стало возможным благодаря хорошей управляемости самолета, особенно она проявляется на сверхзвуковых скоростях.

Еще одно впечатление летчика-испытателя относительно Су-57 связано со скоростью его разгона. По словам военного, при взлете пилота очень сильно вжимает в кресло, таких ощущений он не испытывал никогда прежде. При этом Сергей Богдан выделил стабильность и устойчивость даже на большой высоте при сверхзвуковой скорости, хотя у предыдущих поколений с этим была проблема. В завершение он отметил, что новый самолет оправдывает все возложенные на него ожидания.

Напомним, Су-57 – это перспективный российский истребитель 5 поколения, его разработкой занимается ОКБ Сухого. Он будет выполнять целый спектр разнообразных целей, и при этом оставаясь незамеченным. Первые поставки боевой машины в армию РФ начнутся уже в текущем году.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:21

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