Летчик-испытатель рассказал о впечатлениях от полета на Су-57





Сейчас в России идут последние испытания перспективного истребителя пятого поколения Су-57. Летчик-испытатель Сергей Богдан подробно рассказал о том, что боевая машина очень хорошо справляется с управляемым штопором, она позволяет быстро вращаться, но также стремительно прекращать эти обороты. Такое стало возможным благодаря хорошей управляемости самолета, особенно она проявляется на сверхзвуковых скоростях.Еще одно впечатление летчика-испытателя относительно Су-57 связано со скоростью его разгона. По словам военного, при взлете пилота очень сильно вжимает в кресло, таких ощущений он не испытывал никогда прежде. При этом Сергей Богдан выделил стабильность и устойчивость даже на большой высоте при сверхзвуковой скорости, хотя у предыдущих поколений с этим была проблема. В завершение он отметил, что новый самолет оправдывает все возложенные на него ожидания.Напомним, Су-57 – это перспективный российский истребитель 5 поколения, его разработкой занимается ОКБ Сухого. Он будет выполнять целый спектр разнообразных целей, и при этом оставаясь незамеченным. Первые поставки боевой машины в армию РФ начнутся уже в текущем году.