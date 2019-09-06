Новый мировой рекорд: 74-летняя жительница Индии родила двойняшек





74-летняя жительница индийского города Гунтур долгие 50 лет мечтала о ребенке, однако с возрастом надежда на пополнение в семье стремительно исчезала, а после пережитой 30 лет назад менопаузы веры практически не осталось. Однако после того, как соседка Эрраматти Мангаямма и ее 78-летнего супруга Раджа Рао смогла забеременеть и родить с помощью ЭКО в 55, муж и жена решили испытать судьбу и тоже испробовать вспомогательную репродуктивную технологию.Экстракорпоральное оплодотворение дало желаемый результат, и женщина забеременела. Все девять месяцев жительница Индии провела под пристальным наблюдением врачей местной частной клиники, а несколько дней назад при помощи кесарева сечения на свет появились ее двойняшки. Сейчас Эрраматти Мангаямма находится в отделении интенсивной терапии, так как нуждается в дополнительной помощи для восстановления сил после родов. Новорожденные же чувствуют себя прекрасно, поэтому в никаком дополнительном врачебном уходе не нуждаются. Учитывая возраст роженицы, врачи считают, что она не сможет кормить малышей грудью, поэтому они будут находиться на искусственном вскармливании.На данный момент Эрраматти Мангаямма из индийского штата Андхра-Прадеш считается самой возрастной матерью на планете. Рождение детей в возрасте 74 лет является новым мировым рекордом и, возможно, в скором времени будет внесено в книгу Гиннеса.