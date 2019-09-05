Александра Яковлева рассказала о съемках эротической сцены в «Экипаже»





Фильм «Экипаж» режиссера Александра Митти вышел в конце 70-х и сразу вызвал фурор. Причина крылась в эротической сцене с Александрой Яковлевой, снявшейся голой. Тогда советские зрители не привыкли к такому, поэтому рассказывали об этой ситуации всем знакомым. Сейчас принято считать, что данная сцена из фильма стала первой эротической в истории кино СССР.Недавно режиссер «Экипажа» Александр Митти стал гостем программы «Судьба человека» и рассказал, как проходили съемки. Он отметил, что от первоначальной сцены с Александрой Яковлевой ничего не осталось, так как она прошла тщательную цензуру. То, что увидели на экранах зрители – результат множествак пересъемок и грамотного монтажа.В студии появилась и сама Александра Яковлева, сейчас борющаяся с раком груди. Актриса заявила, что быстро решилась на эту эротическую сцену в «Экипаже» и совершенно не жалеет. Она даже не просила съемочную команду отворачиваться от нее, так как считает это неправильным, раз уже согласилась сниматься обнаженной сцене в фильме, который увидят миллионы людей. Также актриса отметила, что часть сцен все-таки снимали за белой простыней, чтобы не смущать окружающих.