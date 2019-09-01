Сергей Светлаков на время вернется в «Уральские пельмени»

«Уральские пельмени» со Светлаковым в составе 3 сентября выступят на «Вечере встреч выпускников» в столице Урала. Конкурентами их являются еще две команды. В последнее время артист немало времени провел в репетициях вместе с командой юмористов. По словам самого Сергея Светлакова, он не знает, что именно продемонстрирует зрителям во время выступления.Популярные юмористы на сцене с 1993 года. Их группа была одной из популярнейших в Высшей лиге клуба, а в 2000 году стала лидером первенства. После этого «Уральские пельмени» покинули КВН, создав собственное шоу на телеканале СТС.Сергей Светлаков участвовал в «Уральских пельменях» с 2000 года. После окончания университета актер переехал в Москву, где писал сценарии для команд КВН. В 2009 году покинул шоу, чтоб сосредоточиться на своих проектах. Хорошо известен по сериалу «Наша Russia», где сыграл несколько ролей.