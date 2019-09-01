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Компания Toyota представила современную модель Camry SL Hybrid

Автобренд Toyota можно назвать мастером гибридных двигателей. Компания решила представить современную вариацию Camry SL Hybrid.

Компания Toyota представила современную модель Camry SL Hybrid

Модель получила безнаддувный 2,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый силовой агрегат, генерирующий 175 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 221 Нм. Версия SL Hybrid также имеет электродвигатель на 118 лошадок (крутящий момент - 202 Нм). Силовой агрегат функционирует с КПП Toyota CVT. По заявлению представителей компании Toyota, двигателем Camry Hybrid расходуется в смешанном цикле около 4,5 литра горючего на сто километров. Версия обладает практически бесконечным уровнем регулировки кресла, а также рулевого колеса. Электроникой обеспечивается требуемое идеальное положение.

Комплектация SL Camry Hybrid подразумевает наличие двухзонного климат-контроля, основного дисплея, функции Bluetooth/USB, спутниковой навигации, беспроводной зарядки смартфона Qi, а также ряда других полезных функций.

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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:45

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