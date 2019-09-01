Компания Toyota представила современную модель Camry SL Hybrid





Модель получила безнаддувный 2,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый силовой агрегат, генерирующий 175 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 221 Нм. Версия SL Hybrid также имеет электродвигатель на 118 лошадок (крутящий момент - 202 Нм). Силовой агрегат функционирует с КПП Toyota CVT. По заявлению представителей компании Toyota, двигателем Camry Hybrid расходуется в смешанном цикле около 4,5 литра горючего на сто километров. Версия обладает практически бесконечным уровнем регулировки кресла, а также рулевого колеса. Электроникой обеспечивается требуемое идеальное положение.Комплектация SL Camry Hybrid подразумевает наличие двухзонного климат-контроля, основного дисплея, функции Bluetooth/USB, спутниковой навигации, беспроводной зарядки смартфона Qi, а также ряда других полезных функций.