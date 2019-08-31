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Режиссер Сергей Соловьев тяжело переживает смерть сына Мити

Известный советский и российский режиссер Сергей Соловьев в прошлом году потерял сына Митю. Его близкие признаются, что прославленный деятель кино тяжело переживает смерть наследника, из-за нее он даже отменил масштабное празднование 75-летия.
Режиссер Сергей Соловьев тяжело переживает смерть сына Мити

25 августа Сергей Соловьев мог громко отметить свой очередной юбилей, но решил этого не делать. Причин сразу несколько, но все они связаны. Режиссер тяжело переживает смерть сына, умершего в прошлом году. Последнее время Митя вместе с отцом работал над множеством проектов, они были очень близки. Смерть наследника серьезно подкосила деятеля кино, он потерял смысл жизни, а чуть позже у него начались проблемы со здоровьем.

В 2019 году СМИ сообщили о том, что Сергей Соловьев оказался в больнице с серьезным диагнозом. Каким именно – неизвестно до сих пор, но сам режиссер признавался, что несколько дней находился на грани жизни и смерти. «Вытащить» его смогла только Татьяна Друбич, его бывшая супруга.

Как рассказал Дмитрий Рощин, сын Сергея Соловьева от первого брака, уход Мити сильно подкосил режиссера. В последние годы братья не только близко общались, но и стали лучшими друзьями, хотя первое время отец был против их отношений, так как не мог простить свою бывшую супругу Екатерину Васильеву за измену.

Празднование 75-летия Сергея Васильева, которое могло состояться 25 августа, было отменено в большей степени из-за смерти Мити, чем из-за здоровья.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:33

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