Стало известно, куда россияне предпочитают инвестировать средства





По словам эксперта, российские инвесторы предпочитают действовать надежно и избегать рисков, ведь экономическая ситуация в России заставляет их думать не о том, как заработать значительные состояния, а как сохранить имеющийся капитал и незначительно его увеличить, если имеется такая возможность. Именно поэтому они отдают предпочтение ценным бумагам и недвижимости. Такие вложения россиян Александр Лапидус и называет «трезвыми».Среди российских инвесторов пользуются популярностью компании, имеющие четкие критерии социальной ответственности. Подобные организации внушают уверенность в завтрашнем дне, поэтому люди с радостью отдают им свои средства. Следующий важный аспект при выборе компании – это корпоративная ответственность, ведь она позволяет фирме оставаться на плаву и сохранять конкурентные преимущества.Также россияне предпочитают инвестировать в социально ответственные проекты, позволяющие улучшать жизнь обычных людей. Речь идет о зеленой энергетике, защите окружающей среды и других P2P-инвестициях. В завершение эксперт отметил, что культура инвестирования в Россиисформировалась относительно недавно, поэтому ей предстоит еще долгий путь развития.