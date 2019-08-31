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Стало известно, куда россияне предпочитают инвестировать средства

Эксперт Александра Лапидус рассказал, куда россияне предпочитают вкладывать свои средства. Больше всего они готовы инвестировать в «трезвые» варианты, позволяющие получить небольшой, но стабильный заработок.
Стало известно, куда россияне предпочитают инвестировать средства

По словам эксперта, российские инвесторы предпочитают действовать надежно и избегать рисков, ведь экономическая ситуация в России заставляет их думать не о том, как заработать значительные состояния, а как сохранить имеющийся капитал и незначительно его увеличить, если имеется такая возможность. Именно поэтому они отдают предпочтение ценным бумагам и недвижимости. Такие вложения россиян Александр Лапидус и называет «трезвыми».

Среди российских инвесторов пользуются популярностью компании, имеющие четкие критерии социальной ответственности. Подобные организации внушают уверенность в завтрашнем дне, поэтому люди с радостью отдают им свои средства. Следующий важный аспект при выборе компании – это корпоративная ответственность, ведь она позволяет фирме оставаться на плаву и сохранять конкурентные преимущества.

Также россияне предпочитают инвестировать в социально ответственные проекты, позволяющие улучшать жизнь обычных людей. Речь идет о зеленой энергетике, защите окружающей среды и других P2P-инвестициях. В завершение эксперт отметил, что культура инвестирования в России
сформировалась относительно недавно, поэтому ей предстоит еще долгий путь развития.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:56

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