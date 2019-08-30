Американец стал популярным благодаря аномально длинному пальцу на руке

Изначально 20-летний американец разместил снимок своего аномально длинного пальца на странице в популярном в США сервисе TikTok. Многие люди не поверили ему и посчитали, что он увеличил его размер с помощью компьютерных программ. Чтобы опровергнуть это, житель города Вестпорт записал видео, демонстрирующее размеры его большого пальца на правой руке. Пользователям и этого показалось мало, и они заявили, что этот «гигант» просто накладной. Чтобы развеять обвинения, 20-летний житель США опубликовал новую запись, на которой бил своим пальцем об разные поверхности: бутылки, кровати и стены. Таким образом он доказал, что все по-настоящему.Сейчас на сервисе TikTok американец имеет 150 тысяч подписчиков и около 2 млн лайков. Теперь он регулярно публикует там разнообразные фото и видео, а также делится собственными впечатлениями относительно своего аномально длинного пальца. 20-летний житель США гордится им и отмечает, что он делает его особенным, выделяет из толпы. Также парень заявил, что людям нужно учиться принимать себя такими, какие они есть. Кроме того, он признался, что не знает причины таких размеров пальца.