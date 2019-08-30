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Сыгравшая Бриенну Тарт в сериале «Игра престолов» актриса рассказала об интимной сцене с Джейме Ланнистером

Гвендолин Кристи, актриса, сыгравшая Бриенну Тарт в сериале «Игра престолов», поделилась мыслями относительно интимной сцены с Джейме Ланнистером. Артистка рассказала, что это событие стало очередным этапом развития персонажа и позволила ей раскрыться с новой стороны.
Сыгравшая Бриенну Тарт в сериале «Игра престолов» актриса рассказала об интимной сцене с Джейме Ланнистером

Интимная сцена с участием Бриенны Тарт и Джейме Ланнистера произошла в финальном сезоне «Игры престолов» и запомнилась многим. Гвендолин Кристи, сыгравшая эту героиню, считает, что все прошло идеально. В первую очередь она отмечает, что партнер был выбран подходящий, ведь эту пару связывает длинная и эмоциональная история отношений. Следующий аспект – это развитие самой Бриенны Тарт как персонажа. В этой сцене она предстает более уязвимой и нежной, а это очень удивляет зрителя, ведь он привык видеть этого героя совершенно другим.

Гвендолин Кристи отметила и другой момент относительно интимной сцены между Бриенной Тарт и Джейме Ланнистером. По ее словам, она рада, что эта история не заканчивается их отношениями. Актриса считает, что в таком случае оба этих персонажа потеряли бы самих себя, предали собственные идеалы. Именно поэтому герой Николая Костера-Вальдау отправляется спасать свою сестру и возлюбленную Серсею, а Бриенна Тарт продолжает выполнять свой долг.

Именно все эти факторы позволяют Гвендолин Кристи заявить, что интимная сцена Бриенны Тарт с Джейме Ланнистером удалась на славу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:25

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