Медики выяснили, что жизнь без слез становится короче





Как оказалось, слезы, возникающие в момент сильных переживаний или накопления отрицательных эмоций, являются самыми полезными, так как избавляют организм от вредных гормональных субстанций и катехоламинов – веществ, стимулирующих развитие нервного напряжения. Врачи не рекомендуют сдерживать слезы – это физиологический механизм регуляции, который был заложен в организм природой.Если человек будет сдерживать себя в эмоциях, то это приведет к расстройствам нервной системы, болезням сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Ученые добавили, что мужчины, в среднем плачущие в разы меньше, чем женщины, живут на 6-7 лет меньше. Некоторые люди не могут плакать из-за синдрома Шегрена, который является аутоиммунным заболеванием. Зачастую человек с этим диагнозом не может выразить свои чувства и эмоции, а также наладить связь с окружающими.