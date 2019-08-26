Проживание выше седьмого этажа увеличивает риск смерти от сердечного приступа





Доктора клиники Святого Михаила в Торонто считают, что от высоты жилья человека зависит магнитное поле. Оно ослабевает в зависимости от высоты квартиры, а с таким фактором, скорее всего, связано понижение иммунитета, а слабый организм рискует подхватить воспаление, которое повлияет на сердце, сосуды и нервную систему.Ученые следили за 8000 людьми, которые в промежуток с 2007 по 2012 годы были госпитализированы. Врачи отметили тех, кому необходима была помощь в результате пережитого сердечного приступа, и выяснили, что выжило больше людей, у которых жилье на первом и втором этажах.Гибель больных на других этажах связывают и с тем, что доктора не могут быстро оказать помощь пострадавшему, ведь им необходимо больше времени, чтобы добраться до больного. Наибольший риск приписывают тем, кто живет выше седьмого этажа.