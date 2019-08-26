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Звезда фильма «Дама пик» Ксения Раппопорт развелась с мужем

Звезда фильма «Дама пик» Ксения Раппопорт развелась с мужем, ресторатором Дмитрием Борисовым. Актриса подала документы на расторжение брака еще в апреле текущего года.

45-летняя Ксения Раппопорт тщательно скрывает личную жизнь, поэтому лишь немногие события становятся достоянием общественности, да и то, только постфактум. Поклонники артистки до сих пор не знают точно, была ли она замужем за Юрием Колокольниковым, или же пара просто жила в фактическом браке, а в прессе уже появилась информация о втором разводе звезды фильма «Дама пик».

Как стало известно из близкого окружения актрисы, мать русско-итальянская знаменитость подала документы на расторжение брака с ресторатором Дмитрием Борисовым еще в конце апреля текущего года. Друзья артистки отмечают, уже спустя месяц суд Басманного района удовлетворил иск Ксении Раппопорт, и та снова вернулась в список «завидных невест» отечественного шоу-бизнеса. Пока не известно, что именно послужило причиной расставания супругов, так как ни знаменитость, ни ее бывший муж не стремиться делать личную жизнь предметом обсуждения в СМИ.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:01

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