Звезда фильма «Дама пик» Ксения Раппопорт развелась с мужем

45-летняя Ксения Раппопорт тщательно скрывает личную жизнь, поэтому лишь немногие события становятся достоянием общественности, да и то, только постфактум. Поклонники артистки до сих пор не знают точно, была ли она замужем за Юрием Колокольниковым, или же пара просто жила в фактическом браке, а в прессе уже появилась информация о втором разводе звезды фильма «Дама пик».Как стало известно из близкого окружения актрисы, мать русско-итальянская знаменитость подала документы на расторжение брака с ресторатором Дмитрием Борисовым еще в конце апреля текущего года. Друзья артистки отмечают, уже спустя месяц суд Басманного района удовлетворил иск Ксении Раппопорт, и та снова вернулась в список «завидных невест» отечественного шоу-бизнеса. Пока не известно, что именно послужило причиной расставания супругов, так как ни знаменитость, ни ее бывший муж не стремиться делать личную жизнь предметом обсуждения в СМИ.