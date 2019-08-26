В Instagram появились фото элитной виллы принца Гарри и Меган Маркл на Ибице

Элитный коттедж в поместье Vista Alegre носит название Sa Calma. Семидневный отдых в особняке с несколькими спальнями, 50-метровым бассейном, тренажерным залом и джакузи стоит 108 тысяч фунтов стерлингов. При желании отдыхающие могут покупаться в море рядом с гостиницей.Дизайн коттеджа, находящегося в юго-восточной части Ибицы, выполнен в стилистике минимализма. К услугам гостей массажисты, косметологи, наставники по фитнесу и йоге, а путешествие по морю обеспечат прогулочные яхты.Меган Маркл в последнее время нещадно критикуется публикой. Себя нынешняя супруга принца Гарри позиционирует как борца за окружающую среду, но только за последний месяц герцогиня четыре раза летала на частных самолетах, выхлопы моторов которых отравляют природу. Кроме того, жена наследника британского трона утверждает, что для нее деньги не являются главным в жизни, но недавний отдых в Испании продемонстрировал обратное.