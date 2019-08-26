Джигурда похвастался своим «физическим скафандром» и похудением на 7 килограмм

У Никиты Джигурды в последнее время началась белая полоса в жизни. Стас Барецкий пригласил актера сниматься в фильме «Брат-3», вопреки слухам, в браке звезды эпатажа и Марины Анисиной все оказалось в полном порядке и даже работа над собой дала потрясающие результаты.В новой публикации на своей странице в Instagram Никита Джигурда рассказал поклонникам, как ему удалось похудеть на 7 килограмм всего за две недели. По мнению актера, именно «правильная аскеза», гимнастика и 30-минутные пробежки помогли ему преобразить свой «физический скафандр». Свои слова муж Анисиной подтвердил каруселью фото, на которых позирует в минимуме одежду, чтобы фанаты могли удостовериться в полученных звездой результатах и детально рассмотреть его фигуру. На снимках Джугурда позирует на фоне моря в красных трусах и кепке, демонстрируя все свои татуировки и впалый после двухнедельной диеты живот.