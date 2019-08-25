Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль из фильма «Стервелла»



Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 24 августа 2019 г.

Изображение появилось на странице Disney в социальной сети Twitter, и на нём запечатлена актриса Эмма Стоун, исполнившая роль главной антагонистки - Круэллы де Виль. На фотографии она держит на поводке несколько далматинцев. События фильма развернутся в 70-е года прошлого столетия, когда главная героиня ещё являлась милой Эстеллой и не испытывала ничего плохого к домашним питомцам. Впрочем, в то же время в её жизни появится человек, который изменит её судьбы навсегда.Режиссер проекта – Крэйг Гиллеспи, а сценарий был написал Келли Марсел. Что касается официальной премьеры картины, то она состоится уже в следующем году, ведь съёмки, проходящие в Англии, ещё продолжаются.