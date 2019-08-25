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Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль из фильма «Стервелла»

Сотрудники студии Disney поделились в Сети первым промо-кадром из будущего фильма «Стервелла». Как стало известно, кинолента является приквелом «101 далматинца», а роль Круэллы Де Виль досталась Эмме Стоун.
Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль из фильма «Стервелла»

Изображение появилось на странице Disney в социальной сети Twitter, и на нём запечатлена актриса Эмма Стоун, исполнившая роль главной антагонистки - Круэллы де Виль. На фотографии она держит на поводке несколько далматинцев. События фильма развернутся в 70-е года прошлого столетия, когда главная героиня ещё являлась милой Эстеллой и не испытывала ничего плохого к домашним питомцам. Впрочем, в то же время в её жизни появится человек, который изменит её судьбы навсегда.

Режиссер проекта – Крэйг Гиллеспи, а сценарий был написал Келли Марсел. Что касается официальной премьеры картины, то она состоится уже в следующем году, ведь съёмки, проходящие в Англии, ещё продолжаются.

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Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:00

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