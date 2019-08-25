Анита Цой и ее муж отметят 29-ю годовщину свадьбы порознь

В честь “бархатной свадьбы” артистка выразила надежду, что будет появляться дома чаще. Анита Цой от чистого сердца поздравила свою семью с 29-летием со дня свадьбы. Как отметила звезда, она сейчас находится в Забайкальском крае, а Сергей Цой отправился за границу. Однако она пообещала поздравить его и поднять бокал шампанского в видео через Messenger. В комментариях многие коллеги Аниты Цой и ее поклонники присоединились к поздравлениям, в частности, свои пожелания оставили: певец Анатолий Цой, телеведущая Марина Ким, Алла Духова, Любовь Успенская, Игорь Гуляев, певица Слава, Арман Давлетьяров, Татьяна Навка и Ирина Нельсон.На опубликованном кадре Анита Цой позирует с мужем, держа в руках пышный букет. Как известно, артистка поранила ногу во время фестиваля “Жара” в Баку, и решила отправиться на оздоровительный отдых.