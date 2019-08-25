Медики назвали 7 простых способов снижения уровня холестерина





Медики советуют есть овсянку при повышенном холестерине, а наиболее эффективной станет каша из цельных зерен. Эксперты считают продукт быстрого приготовления наименее полезным, рекомендуя отдавать предпочтения грубым хлопьям. Клетчатка овса помогает понизить уровень холестерина ЛПНП, опасного налипанием на стенки сосудов. Дополнять рацион необходимо орехами, которые вне зависимости от вида насыщают организм жирными кислотами. Ежедневно можно съедать до 50 граммов этого продукта. Исследователи доказали, что еда, приготовлена дома, намного вкуснее и полезнее той, которая продается. Готовые блюда часто полны натрия, калорий и насыщенных жиров. При этом важно отказаться от кофе и пить чистую воду, чтобы снизить уровень холестерина.Эксперты советуют не забывать о спорте и ходить пешком не менее 30 минут в день. Нормальный сон также помогает оздоровиться, нормализуя метаболические процессы.