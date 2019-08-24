Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров довел Любовь Дробкову до нервного срыва
Участница проекта "Дом-2" Любовь Дробкова пожаловалась на Илью Яббарова, отметив, что она ему доверилась напрасно, ведь стала жертвой обмана со стороны саратовского шансонье. Совсем недавно телеведущий Влад Кадони поселил участников реалити вместе в одной комнате.
Не так давно телеведущий Влад Кадони решил в рамках проекта "Остров любви" поселить вместе бывшего избранника Алены Савкиной Илью Яббарова и Любовь Дробкову. После одной ночи, проведенной вместе с мужчиной, девушка заявила, что полностью разочаровалась в человеке, которого считала своим другом, а также доверилась ему после тяжелого разрыва.
Любовь Дробкова отметила, что в прямом эфире всего не покажут, а ее выставят в свете разлучницы и подлой особы, однако на самом деле она не такая. По словам участницы проекта "Дом-2", она отказалась от "волшебства" с проектантом, после чего он начал строить отношения с Ириной Пингвиновой, а затем менял свое мнение каждый раз так, как ему было удобно.
Из-за тяжелого разрыва Любовь Дробкова сильно переживала, а потому стала слушать советы Ильи Яббарова и все ему рассказывала, однако в итоге получила нервный срыв после пребывания с ним в одном помещении.
Не так давно телеведущий Влад Кадони решил в рамках проекта "Остров любви" поселить вместе бывшего избранника Алены Савкиной Илью Яббарова и Любовь Дробкову. После одной ночи, проведенной вместе с мужчиной, девушка заявила, что полностью разочаровалась в человеке, которого считала своим другом, а также доверилась ему после тяжелого разрыва.
Любовь Дробкова отметила, что в прямом эфире всего не покажут, а ее выставят в свете разлучницы и подлой особы, однако на самом деле она не такая. По словам участницы проекта "Дом-2", она отказалась от "волшебства" с проектантом, после чего он начал строить отношения с Ириной Пингвиновой, а затем менял свое мнение каждый раз так, как ему было удобно.
Из-за тяжелого разрыва Любовь Дробкова сильно переживала, а потому стала слушать советы Ильи Яббарова и все ему рассказывала, однако в итоге получила нервный срыв после пребывания с ним в одном помещении.