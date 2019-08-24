Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров довел Любовь Дробкову до нервного срыва

Не так давно телеведущий Влад Кадони решил в рамках проекта "Остров любви" поселить вместе бывшего избранника Алены Савкиной Илью Яббарова и Любовь Дробкову. После одной ночи, проведенной вместе с мужчиной, девушка заявила, что полностью разочаровалась в человеке, которого считала своим другом, а также доверилась ему после тяжелого разрыва.Любовь Дробкова отметила, что в прямом эфире всего не покажут, а ее выставят в свете разлучницы и подлой особы, однако на самом деле она не такая. По словам участницы проекта "Дом-2", она отказалась от "волшебства" с проектантом, после чего он начал строить отношения с Ириной Пингвиновой, а затем менял свое мнение каждый раз так, как ему было удобно.Из-за тяжелого разрыва Любовь Дробкова сильно переживала, а потому стала слушать советы Ильи Яббарова и все ему рассказывала, однако в итоге получила нервный срыв после пребывания с ним в одном помещении.