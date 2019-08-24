Павел Воля запечатлел Ляйсан Утяшеву на отдыхе в Испании

Ляйсан Утяшева решила: раз уж лето подходит к концу, то пора наконец порадовать подписчиков своей страницы в Instagram фотографиями в купальнике. Гимнастка попросила мужа выступить в качестве фотографа, а сама примерила целых три образа.На девяти опубликованных с отдыха в Испании снимках супруга Павла Воли демонстрирует три купальника: белый, бежевый и черный. Спортсменка позирует на яхте, у пальм и с четвероногим другом, сидя на ступеньках. В подписи к посту Утяшева отметила, что автор импровизированной фотосессии – ее супруг, которого знаменитость назвала «фотографом от Бога».Поклонницы спортсменки поддержали ее мнение о таланте Павла Воли, так как снимки получились по-настоящему профессиональными. Кроме того, фанатки оценили фигуру Ляйсан Утяшевой и ее лаконичные и скромные образы, восхитившись тем, что гимнастка не так откровенна, как некоторые представительницы шоубиза.