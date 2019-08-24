Анна Седокова рассказала о страхе перед премьерой дебютного спектакля

Анна Седокова решила расширить горизонты самореализации и попробовать себя в роли театральной актрисы. Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» приняла участие в «спектакле о любви в эпоху Tinder» под названием «Фальш».В преддверии дебюта на сцене Таганки певица решила поделиться с поклонниками своими страхами и переживаниями. В Instagram-аккаунте Седокова опубликовала пост о том, как это - «пробовать что-то новое», и рассказала о проявлениях психосоматики, которые имели место перед выступлением. Знаменитость очень волновалась, что у нее может не хватить навыков для сложной актерской профессии, а также жаловалась на свои комплексы и иногда возникающий пессимизм. Кроме того, на нервной почве у звезды опух глаз так, что «на сцену Таганки не поместится», так что ей пришлось волноваться и по поводу своего внешнего вида.Поклонники поддержали Анну Седокову комплиментами и выразили мнение, что талантливый человек – талантлив во всем. И, похоже, что они не ошиблись, так как волнения артистки оказались беспочвенны, и спектакль был отыгран на отлично.