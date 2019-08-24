Медики рассказали, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует жажда





Чаще всего жажда проявляется при нарушении водно-солевого баланса, которое возникает из-за жаркой погоды, при сильных физических нагрузках или диареи. Иногда сухость во рту не проходит даже сразу после питья, что может указывать на диабет. Ощущение недостатка воды возникает также из-за расстройства работы почек. Если орган не может удерживать воду, то возникает постоянная потребность в пополнении баланса. Указывает на эту проблему частая отечность и редкие позывы в туалет. Эксперты напомнили, что стремление утолить жажду сигнализирует об интоксикации организма, а также может говорить о травме мозга.Недостаток воды в организме возникает при дисбалансе кальция, но при этом симптомами становятся боли в костях, утомляемость, проблемы с памятью и мышечная слабость. Эксперты напоминают о необходимости посетить врача, если наблюдается частое желание выпить воды.