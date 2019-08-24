Пользователи iPhone перестали покупать новые модели Apple





В среднем, владельцы iPhone пользуются телефоном на протяжении 18 месяцев, а его главному конкуренту Samsung отдают предпочтение в течение 16,8 месяцев. Эксперты поясняют это тем, что американская компания не внедряет новые технологии в свою продукцию. Согласно статистике, пользователи американского рынка стали дольше пользоваться своими гаджетами и не меняют их почти 3 года. В Европе один житель из пяти остается верен одному телефону более 3-х лет. Около 7% опрошенных пользователей рассчитывают суммой выше, чем 1 000 дол., для покупки новой модели iPhone или другого телефона из дорогого сегмента. Владельцы смартфонов Samsung не спешат менять свой смартфон на новый или же переходить на продукцию Apple, предпочитая корейского производителя.