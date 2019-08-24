Обновленный Volkswagen Multivan 2020 скоро появится в продаже





Volkswagen опубликовал впечатляющую фотосессию и дал исчерпывающую информацию о серии Multivan, которая была названа Bulli. Удобная и стильная пассажирская версия Transporter 6.1 оснащена массивной решеткой радиатора, оригинальным бампером и новыми светодиодными фарами. Кроме того, будущие владельцы обновленного Multivan смогут поэкспериментировать с его дизайном, ведь разработчик предлагает целых шесть вариантов дизайна дисков, такое же количество оттенков кузова, а также семь вариаций цветовых решений кузова.Также стало известно, что в линейку дизельных двигателей входят четыре силовые установки с рабочим объемом 2,0 л и мощностями 90 л.с., 110 л.с., 150 л.с. и 199 л.с. Последние из них могут работать в паре с полным приводом 4Motion и трансмиссией автомат с двойным сцеплением DSG и с семью скоростями, что является стандартом для аппарата на 199 л.с. Первая же пара агрегатов будет предложена только с пятиступенчатой механикой.Volkswagen Multivan 2020 на 150 л.с. в стандартном наборе будет иметь 6-ступенчатую механическую КПП. Кроме того, разработчики сделали большой шаг вперед, осуществив переход к электромеханическому усилителю рулевого управления, что делает авто экономически выгодным, ведь потребление топлива уменьшается в разы. Современный интерьер транспортного средства кроме всех доступных современных технологических новинок получит также модульную мультимедийную систему с блоком онлайн-связи. Ожидаемая стоимость Multivan на 110 л.с. - от 31 000 евро, а сама модель Volkswagen будет доступна уже совсем скоро – осенью этого года.