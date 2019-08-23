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Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти актера

Этой осенью исполнится год со дня смерти известного российского актера Николая Караченцова. Не так давно стало известно, чем занимается все это время вдова прославленного артиста, которая в течение последних 10 лет почти не отходила от супруга, но уже через два месяца после его смерти внезапно пропала из поля зрения СМИ.
Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти актера

Как оказалось, Людмила Поргина увлечена подготовкой памятных мероприятий к первой годовщине смерти Караченцова, сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на знакомую семьи Елену Суржикову. Отмечается, что 21 октября, в день годовщины смерти актера, в зале родного для него театра «Ленком» должен пройти вечер памяти. В этой связи его вдова старательно обзванивает хороших друзей и давних коллег покойного мужа, предлагая им принять в этом мероприятии участие.

Кроме того, 23 октября у могилы актера на Троекуровском кладбище столицы должно состояться открытие памятника Караченцову, автором которого выступил скульптор Илья Вьюев. По некоторым данным, эту работу тоже организовала Поргина. В том же месяце будет представлена книга Елены Суржиковой «Гром небесный», которая посвящена актеру, в списках приглашенных на презентацию числится и Людмила Поргина.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:39

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