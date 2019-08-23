Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти актера





Как оказалось, Людмила Поргина увлечена подготовкой памятных мероприятий к первой годовщине смерти Караченцова, сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на знакомую семьи Елену Суржикову. Отмечается, что 21 октября, в день годовщины смерти актера, в зале родного для него театра «Ленком» должен пройти вечер памяти. В этой связи его вдова старательно обзванивает хороших друзей и давних коллег покойного мужа, предлагая им принять в этом мероприятии участие.Кроме того, 23 октября у могилы актера на Троекуровском кладбище столицы должно состояться открытие памятника Караченцову, автором которого выступил скульптор Илья Вьюев. По некоторым данным, эту работу тоже организовала Поргина. В том же месяце будет представлена книга Елены Суржиковой «Гром небесный», которая посвящена актеру, в списках приглашенных на презентацию числится и Людмила Поргина.