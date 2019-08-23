Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти актера
Этой осенью исполнится год со дня смерти известного российского актера Николая Караченцова. Не так давно стало известно, чем занимается все это время вдова прославленного артиста, которая в течение последних 10 лет почти не отходила от супруга, но уже через два месяца после его смерти внезапно пропала из поля зрения СМИ.
Как оказалось, Людмила Поргина увлечена подготовкой памятных мероприятий к первой годовщине смерти Караченцова, сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на знакомую семьи Елену Суржикову. Отмечается, что 21 октября, в день годовщины смерти актера, в зале родного для него театра «Ленком» должен пройти вечер памяти. В этой связи его вдова старательно обзванивает хороших друзей и давних коллег покойного мужа, предлагая им принять в этом мероприятии участие.
Кроме того, 23 октября у могилы актера на Троекуровском кладбище столицы должно состояться открытие памятника Караченцову, автором которого выступил скульптор Илья Вьюев. По некоторым данным, эту работу тоже организовала Поргина. В том же месяце будет представлена книга Елены Суржиковой «Гром небесный», которая посвящена актеру, в списках приглашенных на презентацию числится и Людмила Поргина.
Как оказалось, Людмила Поргина увлечена подготовкой памятных мероприятий к первой годовщине смерти Караченцова, сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на знакомую семьи Елену Суржикову. Отмечается, что 21 октября, в день годовщины смерти актера, в зале родного для него театра «Ленком» должен пройти вечер памяти. В этой связи его вдова старательно обзванивает хороших друзей и давних коллег покойного мужа, предлагая им принять в этом мероприятии участие.
Кроме того, 23 октября у могилы актера на Троекуровском кладбище столицы должно состояться открытие памятника Караченцову, автором которого выступил скульптор Илья Вьюев. По некоторым данным, эту работу тоже организовала Поргина. В том же месяце будет представлена книга Елены Суржиковой «Гром небесный», которая посвящена актеру, в списках приглашенных на презентацию числится и Людмила Поргина.