Актриса Евгения Лоза вышла замуж за Антона Батырева

Судьбоносная встреча Евгении Лозы и Антона Батырева состоялась год назад на съемках фильма «На качелях судьбы». После этого папарацци часто замечали, что актеры проводят вместе много времени, но звезды никак не комментировали свои отношения. Однако спустя некоторое время пара все-таки официально подтвердила роман и даже сообщила о помолвке. Поклонники актрисы не были уверены, что влюбленные перейдут на «новый этап», так как не считали Батырева хорошей кандидатурой для нее, а фанаты самого артиста были расстроены крахом его второго брака, обвиняя в этом Лозу.Но, несмотря на пересуды и отношение общества к их союзу, Евгения Лоза все-таки вышла замуж за Антона Батырева. Об этом знаменательном событии звезда сериала «Восток-Запад» оповестила своих поклонников лично, опубликовав снимок с торжества. На фото, появившемся в Instagram актрисы, она и ее возлюбленный позируют в свадебном авто, демонстрируя кольца на безымянных пальцах.Артистка выбрала для похода в Грибоедовский ЗАГС светло-бежевое платье оригинального кроя, а ее жених – белую рубашку и голубые брюки. Пока неизвестно, насколько пышной была свадьба знаменитостей, и поклонники пребывают в ожидании новых фото и подробностей, которые, как они надеются, скоро появятся в микроблоге Евгении Лозы. Пока же фанаты пары наслаждаются единственным снимком, который только за пол дня получил более 92 тысяч лайков.