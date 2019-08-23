Первая в мире плавучая АЭС отправится на Чукотку





Примечательно, что обеспокоенность в связи с этим событием высказывают экологи. Уже сегодня, 23 августа, первый в истории планеты плавучий атомный энергоблок выйдет из Мурманска и направится на Чукотку, для этого ему придется преодолеть 5 000 километров Северного морского пути. Движение ПАТЭС будет обеспечиваться тремя буксировочными судами.Планируется, что запуск энергоблока и старт выработки им энергии на Чукотке начнется уже в декабре текущего года. Работать «Академик Ломоносов» будет в составе плавучей АТЭС, в составе которой должен заменить мощности других станций, выбывающих в результате выработки ресурса. Такие данные приводятся в сообщении пресс-центра «Атомфлота».Сообщается также, что «Академик Ломоносов» должен прибыть в порт Певек до завершения летней навигации.