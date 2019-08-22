Эксперты: Ростки пшеницы помогают в похудении





Сообщается, что добавление в рацион ростков пшеницы насыщает его витаминами А, В и Е, а также такими важными элементами, как железо, магний и кальций. При регулярном употреблении этого продукта в пищу укрепляется пищеварение, поскольку в ростках пшеницы содержатся белки и растворимые волокна. Кроме того, пророщенную пшеницу считают отличным продуктом для всех, кто страдает запорами или расстройствами пищеварения.Также употребление ростков позволяет существенно продлить ощущение сытости, что исключает переедание, лишние трапезы и, как следствие, перебор калорий. Еще один полезный эффект от употребления ростков пшеницы – снижение уровня сахара в крови, что было доказано экспериментально. Наконец, подчеркивают эксперты, в составе этого продукта содержится очень мало углеводов, что может сыграть ключевую роль при похудении.