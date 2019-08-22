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Марату Башарову исполнилось 45: Третий развод и те же проблемы с алкоголем

Марату Башарову сегодня исполнилось 45 лет. Рубеж «солидного возраста» актер перешагнул, имея за спиной уже третий развод и все те же проблемы с алкоголем.

Даже в солидном для мужчины возрасте Марат Башаров, кажется, продолжает учится исключительно на своих ошибках. Но и это у него получается не всегда. После того, как второй брак артиста закончился судебными разбирательствами, а Екатерина Архарова поспешила прекратить всякие контакты с бывшим мужем, который ее бил, Башаров нашел утешение в объятиях своей давней поклонницы.

Потом Елизавета Шевыркова стала законной супругой артиста, и у пары родился сын Марсель. Однако семейное счастье продлилось недолго, Марат Башаров снова взялся за старое – начал пить и поднимать руку на жену. В конечном итоге после очередного рукоприкладства возлюбленная актера не выдержала и подала на развод. Однако даже после подписания бракоразводных документов бывшие муж и жена по-прежнему очень близки, а сам Башаров даже надеется на скорое воссоединение семьи.

Несмотря на взрывной характер, скандалы из-за применения физической силы и любовь к спиртным напиткам, Башаров все также желанный гость на телевидении. В свои 45 он активно снимается в кино, участвует в спектаклях и постановках, а также является ведущим нового сезона «Битвы экстрасенсов». Артист продолжает быть верен привычному образу жизни, в котором этапы спокойствия и примерного поведения сменяются алкогольными возлияниями и вспышками гнева, поэтому вряд ли стоит ждать, что преодоление рубежа «солидного возраста» что-то кардинально изменит в судьбе звезды.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:52

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