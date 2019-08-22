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Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян на свадьбе Майи Донцовой и Леши Купина понял, что хочет жениться еще раз

Один из самых вызывающих участников телешоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Иосиф Оганесян на бракосочетании Майи Донцовой и Алексея Купина понял, что хочет жениться еще раз. Об этом любимый супруг Александры Черно заявил в личном микроблоге.
Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян на свадьбе Майи Донцовой и Леши Купина понял, что хочет жениться еще раз

Как стало известно, бракосочетание Леши Купина и Майи Донцовой «разбудило» самые неожиданные желания и мысли у гостей. Так, к примеру, Иосиф Оганесян, как он сам заявляет, настолько глубоко ощутил чувство ностальгии, что ему опять захотелось отправиться под венец и испытать все те волшебные эмоции, которые переполняли его день его свадьбы.

«После Свадьба Майи и Леши я захотел повторить нашу церемонию», - подчеркнул Иосиф.

Нужно сказать, что на подъеме позитива, которым Оганесян успел зарядиться на торжестве близких приятелей, он понял, что все скандалы и недопонимания в действительности не приведут его семью к чему-то хорошему. По мнению Иосифа, для того, чтобы избегать конфликтов, ему нужно искренне делиться своими мыслями с Черно.

«Поменьше юлить как уж на сковородке», - процитировал Оганесян Черно.

Вот только пост Оганесяна, несмотря на то, что звезда «Дома-2» постарался быть как никогда искренним, по достоинству оценили лишь единицы. Один за другим интернет-пользователи принялись напоминать Иосифу, как он вел себя на свадьбе Купина и Донцовой.

Оказывается, что когда экс-участники «Дома-2» Наталья Игрунова и Павел Уломский вручали подарок молодоженам, Оганесян громко кричал на весь зал, после чего его даже отругали.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:06

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