Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян на свадьбе Майи Донцовой и Леши Купина понял, что хочет жениться еще раз
Один из самых вызывающих участников телешоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Иосиф Оганесян на бракосочетании Майи Донцовой и Алексея Купина понял, что хочет жениться еще раз. Об этом любимый супруг Александры Черно заявил в личном микроблоге.
Как стало известно, бракосочетание Леши Купина и Майи Донцовой «разбудило» самые неожиданные желания и мысли у гостей. Так, к примеру, Иосиф Оганесян, как он сам заявляет, настолько глубоко ощутил чувство ностальгии, что ему опять захотелось отправиться под венец и испытать все те волшебные эмоции, которые переполняли его день его свадьбы.
Нужно сказать, что на подъеме позитива, которым Оганесян успел зарядиться на торжестве близких приятелей, он понял, что все скандалы и недопонимания в действительности не приведут его семью к чему-то хорошему. По мнению Иосифа, для того, чтобы избегать конфликтов, ему нужно искренне делиться своими мыслями с Черно.
Вот только пост Оганесяна, несмотря на то, что звезда «Дома-2» постарался быть как никогда искренним, по достоинству оценили лишь единицы. Один за другим интернет-пользователи принялись напоминать Иосифу, как он вел себя на свадьбе Купина и Донцовой.
Оказывается, что когда экс-участники «Дома-2» Наталья Игрунова и Павел Уломский вручали подарок молодоженам, Оганесян громко кричал на весь зал, после чего его даже отругали.
Как стало известно, бракосочетание Леши Купина и Майи Донцовой «разбудило» самые неожиданные желания и мысли у гостей. Так, к примеру, Иосиф Оганесян, как он сам заявляет, настолько глубоко ощутил чувство ностальгии, что ему опять захотелось отправиться под венец и испытать все те волшебные эмоции, которые переполняли его день его свадьбы.
«После Свадьба Майи и Леши я захотел повторить нашу церемонию», - подчеркнул Иосиф.
Нужно сказать, что на подъеме позитива, которым Оганесян успел зарядиться на торжестве близких приятелей, он понял, что все скандалы и недопонимания в действительности не приведут его семью к чему-то хорошему. По мнению Иосифа, для того, чтобы избегать конфликтов, ему нужно искренне делиться своими мыслями с Черно.
«Поменьше юлить как уж на сковородке», - процитировал Оганесян Черно.
Вот только пост Оганесяна, несмотря на то, что звезда «Дома-2» постарался быть как никогда искренним, по достоинству оценили лишь единицы. Один за другим интернет-пользователи принялись напоминать Иосифу, как он вел себя на свадьбе Купина и Донцовой.
Оказывается, что когда экс-участники «Дома-2» Наталья Игрунова и Павел Уломский вручали подарок молодоженам, Оганесян громко кричал на весь зал, после чего его даже отругали.