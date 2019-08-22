Психологи назвали пять явных преимуществ арт-терапии





На данный момент существует 5 видов арт-терапии. Среди них живопись, создание коллажей, фотографирование, цифровое искусство, а также работа с тканью.Все эти виды экспрессивной терапии способны помочь тем людям, у которых возникают трудности с осознанием и выражением своих чувств. Особенно это актуально, если другие попытки справится с существующей проблемой не дали результаты. Психологи считают, что самым главным плюсом арт-терапии является то, что она подходит любым возрастным группам, не требует особых навыков и является достаточно разнообразной, чтобы подойти любому пациенту.Чаще всего специалисты используют экспрессивные методы для работы с теми, кто страдает от шизофрении, деменции и расстройствами аутического спектра. В этих случаях терапия помогает стабилизировать и снизить уровень стресса, восстановить чувство личной идентичности, а также развить коммуникативные способности. Кроме того, занятия творчеством актуальны для заключенных, людей, страдающих от хронических и неизлечимых болезней, имеющих проблемы с обучаемостью, а также тех, кто слишком скован в проявлении эмоций.