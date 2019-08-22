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Употребление алкоголя чревато ожирением

Эксперты рассказали, что употребление алкоголя приводит к ожирению. Лишние килограммы собираются в области талии, вокруг живота.

В одном грамме алкоголя содержится семь калорий, поэтому любители спиртных напитков могут употреблять пустые калории. Доктор Харкомба, автор The Diet Fix, считает, что человеческий организм не запоминает алкоголь и прежде всего сжигает его калории. Спиртные напитки воздействуют на производительность организмом глюкагон, гормона, участвующего в процессе вырабатывания глюкозы и сжигании жира. Также глюгагон полезен для поддержания уровня сахара в крови и эта функция для организма считается чрезвычайно важной.

Организм воспринимает алкоголь, как ядовитое вещество, и печень сначала избавляется от него, а уже потом выполняет множество других задач. Именно поэтому советуют есть насыщенные углеводами продукты во время употребления алкогольных напитков, так как они помогут восстановить уровень глюкозы в организме.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:15

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