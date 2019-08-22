Употребление алкоголя чревато ожирением





В одном грамме алкоголя содержится семь калорий, поэтому любители спиртных напитков могут употреблять пустые калории. Доктор Харкомба, автор The Diet Fix, считает, что человеческий организм не запоминает алкоголь и прежде всего сжигает его калории. Спиртные напитки воздействуют на производительность организмом глюкагон, гормона, участвующего в процессе вырабатывания глюкозы и сжигании жира. Также глюгагон полезен для поддержания уровня сахара в крови и эта функция для организма считается чрезвычайно важной.Организм воспринимает алкоголь, как ядовитое вещество, и печень сначала избавляется от него, а уже потом выполняет множество других задач. Именно поэтому советуют есть насыщенные углеводами продукты во время употребления алкогольных напитков, так как они помогут восстановить уровень глюкозы в организме.