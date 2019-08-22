Ученые выяснили, сколько секса нужно для счастья





Невзирая на наличие довольно большого числа публикаций, авторы которых указывают свою версию частоты сексуальных контактов, необходимой для нормального эмоционального состояния человека, авторы нового исследования убеждены, что этот вопрос носит исключительно индивидуальный характер. По их словам, достаточным для большинства пар количеством половых актов следует считать то, которое позволит обоим партнерам чувствовать удовлетворенность и быть счастливыми в отношениях.А для тех, кто стремится укрепить свой союз, ученые советуют сконцентрироваться не на количестве, а на качестве своей половой жизни. Кроме того, добавляют эксперты, желательно также не забывать о том, что несексуальные проявления любви и нежности также имеют большое значение в построении здоровых и счастливых отношений.