У Никаса Сафронова потребовали 70 тысяч евро за его же картину





Пострадали полотна, о которых идет речь, ранее были проданы Никасом Сафроновым состоятельным клиентам. Однако незадолго до потопа художник на время одолжил их у новых владельцев для проведения выставки. Две такие картины как раз и не пощадила вода. Поэтому теперь Сафронову придется возмещать ущерб.И если владелец одной из картин дал свое согласие на ее восстановление руками мастера – художник просто перепишет портрет клиента, то второй наотрез отказывается от такого варианта. Более того, владелец пострадавшего полотна требует возместить ему 70 000 евро, которые в свое время были уплачены за эту работу. Сам Сафронов соглашается с этой позицией покупателя и, судя по всему, оспаривать ее не собирается.