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У Никаса Сафронова потребовали 70 тысяч евро за его же картину

Последствия грандиозного потопа, который случился в квартире известного российского художника Никаса Сафронова еще в начале этого месяца, до сих пор дают о себе знать. Главная проблема заключается в том, что вода не прекращает течь даже две недели спустя. Более того, теперь от художника требуют компенсацию за поврежденные картины, автором которых является он сам.
У Никаса Сафронова потребовали 70 тысяч евро за его же картину

Пострадали полотна, о которых идет речь, ранее были проданы Никасом Сафроновым состоятельным клиентам. Однако незадолго до потопа художник на время одолжил их у новых владельцев для проведения выставки. Две такие картины как раз и не пощадила вода. Поэтому теперь Сафронову придется возмещать ущерб.

И если владелец одной из картин дал свое согласие на ее восстановление руками мастера – художник просто перепишет портрет клиента, то второй наотрез отказывается от такого варианта. Более того, владелец пострадавшего полотна требует возместить ему 70 000 евро, которые в свое время были уплачены за эту работу. Сам Сафронов соглашается с этой позицией покупателя и, судя по всему, оспаривать ее не собирается.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:22

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