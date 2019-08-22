Лолита не будет выплачивать ТСЖ долг в 720 тысяч
Известная певица Лолита Милявская все-таки не будет выплачивать ТСЖ задолженность в 720 тысяч рублей. Как сообщает «Телепрограмма», суд в конечном счете встал на сторону артистки.
Война Лолиты против коммунальщиков длится уже довольно давно. Не так давно появились данные о том, что певице удалось выиграть очередной раунд этого противостояния. Знаменитость не согласилась с решением суда, в соответствии с которым ей предстояло выплатить в пользу ТСЖ своего дома 720 000 рублей. Поданную апелляцию артистка выиграла.
Стоит напомнить, что столь внушительную сумму задолженности коммунальщики насчитали Лолите по неоплаченным счетам за услуги. Таковых якобы набралось на сумму в 609 000 рублей, а оставшуюся часть приписали в виде разнообразных пеней и компенсаций за судебные издержки истца. Причем, в начале лета 2019 года суд принял сторону ТСЖ, но возмущенная звезда не сдалась и подала жалобу. Апелляцию Лолита Милявская выиграла, поэтому оплачивать 720 000 рублей долга не обязана.
Война Лолиты против коммунальщиков длится уже довольно давно. Не так давно появились данные о том, что певице удалось выиграть очередной раунд этого противостояния. Знаменитость не согласилась с решением суда, в соответствии с которым ей предстояло выплатить в пользу ТСЖ своего дома 720 000 рублей. Поданную апелляцию артистка выиграла.
Стоит напомнить, что столь внушительную сумму задолженности коммунальщики насчитали Лолите по неоплаченным счетам за услуги. Таковых якобы набралось на сумму в 609 000 рублей, а оставшуюся часть приписали в виде разнообразных пеней и компенсаций за судебные издержки истца. Причем, в начале лета 2019 года суд принял сторону ТСЖ, но возмущенная звезда не сдалась и подала жалобу. Апелляцию Лолита Милявская выиграла, поэтому оплачивать 720 000 рублей долга не обязана.