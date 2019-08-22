Лолита не будет выплачивать ТСЖ долг в 720 тысяч





Война Лолиты против коммунальщиков длится уже довольно давно. Не так давно появились данные о том, что певице удалось выиграть очередной раунд этого противостояния. Знаменитость не согласилась с решением суда, в соответствии с которым ей предстояло выплатить в пользу ТСЖ своего дома 720 000 рублей. Поданную апелляцию артистка выиграла.Стоит напомнить, что столь внушительную сумму задолженности коммунальщики насчитали Лолите по неоплаченным счетам за услуги. Таковых якобы набралось на сумму в 609 000 рублей, а оставшуюся часть приписали в виде разнообразных пеней и компенсаций за судебные издержки истца. Причем, в начале лета 2019 года суд принял сторону ТСЖ, но возмущенная звезда не сдалась и подала жалобу. Апелляцию Лолита Милявская выиграла, поэтому оплачивать 720 000 рублей долга не обязана.