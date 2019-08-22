АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Защитить от ожирения и диабета способен бурый…
EUR 73.50 USD 66.26
Курс валют на 22.08.2019

Лолита не будет выплачивать ТСЖ долг в 720 тысяч

Известная певица Лолита Милявская все-таки не будет выплачивать ТСЖ задолженность в 720 тысяч рублей. Как сообщает «Телепрограмма», суд в конечном счете встал на сторону артистки.
Лолита не будет выплачивать ТСЖ долг в 720 тысяч

Война Лолиты против коммунальщиков длится уже довольно давно. Не так давно появились данные о том, что певице удалось выиграть очередной раунд этого противостояния. Знаменитость не согласилась с решением суда, в соответствии с которым ей предстояло выплатить в пользу ТСЖ своего дома 720 000 рублей. Поданную апелляцию артистка выиграла.

Стоит напомнить, что столь внушительную сумму задолженности коммунальщики насчитали Лолите по неоплаченным счетам за услуги. Таковых якобы набралось на сумму в 609 000 рублей, а оставшуюся часть приписали в виде разнообразных пеней и компенсаций за судебные издержки истца. Причем, в начале лета 2019 года суд принял сторону ТСЖ, но возмущенная звезда не сдалась и подала жалобу. Апелляцию Лолита Милявская выиграла, поэтому оплачивать 720 000 рублей долга не обязана.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оскар Кучера признался в зависимости от «железяк» и…
Данные любителей "фильмов для взрослы́х" оказались в открытом…
Ученые выяснили, сколько секса нужно для…
Обезьяна «украла» у Ольги Бузовой солнцезащитные очки от модного бренда «Jimmy…
Диана Гурцкая рассказала, как руками «смотрела» картины…
Киев готовит троих россиян для обмена с…
У Никаса Сафронова потребовали 70 тысяч евро за его же…
Россияне задолжали за ипотеку уже свыше 7 триллионов…
Denuvo займётся защитой приложений для…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что любит ощущать себя сильной…
Специалисты рассказали о самом правильном приготовлении…
Специалисты назвали 5 причин для снижения скорости в дальних…
Садальский процитировал 10 заповедей для тех, кому за…
Лолита не будет выплачивать ТСЖ долг в 720…
Alex Simons о конфликте Фадеева и Наргиз: "Все дело в…
ДНР обвиняет украинских военных в распространении чумы в…
Nokia готова выпустить недорогой…
В новом iPhone 11 все-таки появится разъем USB…
Игорь Крутой о конфликте с Лаймой Вайкуле: «Бог ей…
Мария Захарова пообещала "по-братски" консультировать Зеленского после его слов о…
«Три дня тьмы» получили абсолютное научное…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони о голливудской актрисе Рене Зеллвегер: «Видимо, все деньги потратила на уколы в…
Уфолог обнаружил гигантское НЛО недалеко от…
Ученые: Первыми из «Ноева ковчега» в космос отправятся…
Алика Смехова больше не любит черный цвет в…
Новые моноблоки Dell Inspiron оснастят выдвижной…
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию о сердечном…
Уфолог нашел на Марсе «египетский…
Названы российские города с мечтающими о переезде…
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного…
В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной договором…
Ольга Казаченко получила новую грудь по…
Волочкова в прозрачном наряде и фате презентовала книгу «Плата за…
Xiaomi закрывает линейку безрамочных смартфонов Mi…
56-летний Квентин Тарантино готовится впервые стать…
Участница «Дома-2» Настя Иванова созналась, что над ней дважды…
Иран показал собственную версию российской системы…
Желтые ногти могут свидетельствовать о многих…
СМИ: российские Су-35 обеспечили Китаю явное преимущество в Тайваньском…
Жительница Ростовской области 7 лет получала пособия на мертвого…
Просмотреть все новости