Желтые ногти могут свидетельствовать о многих болезнях





В числе болезней, которые проявляют себя через пожелтение ногтей, опытные медики называют сахарный диабет, желтуху, ревматоидные артриты, псориаз, дисфункцию щитовидной железы, синусит и даже туберкулез. Кроме всего прочего, отмечается, что пожелтевшие ноги в отдельных случаях могут выступить в роли первого признака онкологического заболевания. Как бы там ни было, но при проявлении этого симптома следует не тянуть с обращением к врачу. Особенно торопиться стоит тем, кто чувствует в районе ногтевой пластины легкую припухлость или болезненные ощущения.Существуют, по словам экспертов, и более безобидные причины пожелтения ногтей. В их числе использование лаков для ногтей, а также применение ацетонсодержащих жидкостей для снятия этого самого лака. Наконец, ногти желтеют и у заядлых курильщиков, а также при поражении грибком, в том числе и на руках.