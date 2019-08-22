Звезда «Дома-2» Егор Холявин проходит реабилитацию из-за анорексии
У одного из самых ярких экс-героев скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Егора Холявина опять возникли серьезные проблемы со здоровьем. Выяснилось, что на данный момент «Русский Кен» проходит реабилитацию из-за анорексии.
Примерно 3 года назад Егор Холявин принял достаточно неожиданное решение – кардинально изменить свою внешность, чтобы получить звание «Русский Кен». Звезде «Дома-2» предстояло лечь на стол к пластическому хирургу больше 10 раз, однако молодой человек не боялся операций.
В тот период маловероятно, что Холявин даже представлял, чем все это может для него закончиться. Зимой Егору в последний раз сделали пластику, после которой он с трудом восстановился.
В последнее время о Холявине очень редко говорят СМИ, да и он сам перестал выходить с поклонниками на связь. Как выяснилось, причина у Егора более, чем серьезная. У экс-участника «Дома-2» опять начались проблемы со здоровьем, поэтому ему пришлось срочно изменить свой привычный образ жизни.
Несколько часов назад в Сети появилось свежее интервью с Холявиным, в котором он признался, что ему очень сложно говорить на тему своего самочувствия и здоровья, ведь буквально месяц назад он умирал.
По словам Холявина, благодаря близким он начал понемногу приходить в себя. За короткий период времени Егор набрал 10 килограмм, поэтому врачи на данный момент спокойны за состояние звезды «Дома-2», пишет «СтарХит».
К слову, сейчас Холявин жалеет о том, что решил похудеть.
Примерно 3 года назад Егор Холявин принял достаточно неожиданное решение – кардинально изменить свою внешность, чтобы получить звание «Русский Кен». Звезде «Дома-2» предстояло лечь на стол к пластическому хирургу больше 10 раз, однако молодой человек не боялся операций.
В тот период маловероятно, что Холявин даже представлял, чем все это может для него закончиться. Зимой Егору в последний раз сделали пластику, после которой он с трудом восстановился.
В последнее время о Холявине очень редко говорят СМИ, да и он сам перестал выходить с поклонниками на связь. Как выяснилось, причина у Егора более, чем серьезная. У экс-участника «Дома-2» опять начались проблемы со здоровьем, поэтому ему пришлось срочно изменить свой привычный образ жизни.
Несколько часов назад в Сети появилось свежее интервью с Холявиным, в котором он признался, что ему очень сложно говорить на тему своего самочувствия и здоровья, ведь буквально месяц назад он умирал.
«Сейчас нахожусь в Москве, прохожу реабилитацию», - заявил Егор.
По словам Холявина, благодаря близким он начал понемногу приходить в себя. За короткий период времени Егор набрал 10 килограмм, поэтому врачи на данный момент спокойны за состояние звезды «Дома-2», пишет «СтарХит».
К слову, сейчас Холявин жалеет о том, что решил похудеть.