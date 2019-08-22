Названы 5 полезных для здоровья и похудения источников углеводов
Большая часть диет, которые приводят к снижению веса, построены на уменьшении количества продуктов, содержащих большое количество углеводов. Медики рассказали о 5 продуктах, богатых на это органическое вещество, при употреблении которых организм все равно будет худеть.
Прежде всего, эксперты выделяют кукурузу, обладающую и углеводами, и клетчаткой, также в ней есть немало микроэлементов, полезных для здоровья. Для похудения нужно употреблять продукт, не добавляя в него масло и соль. Следующий продукт – стручковая фасоль, есть которую можно даже перед сном из-за малой калорийности. С помощью нута улучшается работа желудочно-кишечного тракта, замедляются процессы старения организма.
Овсяную кашу врачи советуют добавить в свой рацион даже людям с лишними килограммами. Благодаря овсу уровень холестерина снизится, равно как и вероятность болезней сердца. В заключении специалисты назвали гречку, которая поможет человеку быстрее почувствовать насыщение.
Прежде всего, эксперты выделяют кукурузу, обладающую и углеводами, и клетчаткой, также в ней есть немало микроэлементов, полезных для здоровья. Для похудения нужно употреблять продукт, не добавляя в него масло и соль. Следующий продукт – стручковая фасоль, есть которую можно даже перед сном из-за малой калорийности. С помощью нута улучшается работа желудочно-кишечного тракта, замедляются процессы старения организма.
Овсяную кашу врачи советуют добавить в свой рацион даже людям с лишними килограммами. Благодаря овсу уровень холестерина снизится, равно как и вероятность болезней сердца. В заключении специалисты назвали гречку, которая поможет человеку быстрее почувствовать насыщение.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:30