Названы 5 полезных для здоровья и похудения источников углеводов





Прежде всего, эксперты выделяют кукурузу, обладающую и углеводами, и клетчаткой, также в ней есть немало микроэлементов, полезных для здоровья. Для похудения нужно употреблять продукт, не добавляя в него масло и соль. Следующий продукт – стручковая фасоль, есть которую можно даже перед сном из-за малой калорийности. С помощью нута улучшается работа желудочно-кишечного тракта, замедляются процессы старения организма.Овсяную кашу врачи советуют добавить в свой рацион даже людям с лишними килограммами. Благодаря овсу уровень холестерина снизится, равно как и вероятность болезней сердца. В заключении специалисты назвали гречку, которая поможет человеку быстрее почувствовать насыщение.