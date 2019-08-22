Ученые: Грязный воздух повышает риск слепоты





Грязный воздух в пожилом возрасте становится одной из наиболее распространенных причин слепоты. Такие данные были получены по итогам масштабного исследования, которое показало, что загрязненный воздух почти в два раза повышает риск развития одного из наиболее тяжелых нарушений зрения, которую медики называют возрастной макулярной дистрофией.Исследователям удалось установить, что люди, проживающие в регионах с повышенным уровнем выхлопных газов от транспорта, почти вдвое чаще страдают макулодистрофией. Наиболее вредным в этом смысле ученые называют воздействие на глаза людей двуокиси азота, которое выбрасывают в атмосферу старые автомобили с дизельными двигателями. Подобное воздействие повышает риск развития заболевания у людей в возрасте от 50 лет на 91%, подсчитали специалисты.