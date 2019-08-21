АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечно в поисках любви: ТОП звезд с большим количеством…
EUR 73.98 USD 66.78
Курс валют на 21.08.2019

Российские летчики продемонстрировали уникальную фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российский телеканал «Звезда» обнародовал уникальные кадры исполнения отечественными военными летчиками фигуры высшего пилотажа «Пропеллер». Этот трюк пилоты планируют показать в рамках своего выступления на стартующем уже через несколько дней авиасалоне МАКС-2019.
Российские летчики продемонстрировали уникальную фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Уже 27 августа текущего года в подмосковном Жуковском состоится церемония открытия авиасалона МАКС-2019. В рамках этой выставки пилоты российских ВКС собираются продемонстрировать посетителям мероприятия уникальную фигуру «Пропеллер». Первые кадры с репетиции этого выступления и опубликовал телеканал.

Примечательно, что указанная фигура считается одной из самых сложных в мире. Особенность данной фигуры заключается во вращении машин под углом в 180 градусов друг к другу. По совам командира пилотажной группы Дмитрия Самохвалова, зрители смогут увидеть своего рода проекцию изображения, похожего на пропеллер, радиус для которого будет создан дымовым следом от самолетов.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Настя Балинская о новых отношениях Леши Кудряшова: «Алексей не умеет переживать свои страдания в…
В московских парках стали размещать плакаты с QR-кодами маршрутов портала «Узнай…
Смерть актера Виктора Авилова связывают с мистической силой роли Воланда в «Мастере и…
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать…
Российские летчики продемонстрировали уникальную фигуру высшего пилотажа…
На форуме «Город образования» представят столичные предпрофессиональные…
Новый избранник Алены Савкиной попросил у Ильи Яббарова разрешения присматривать за его…
В Крыму откопали склеп со странным…
Ольга Бузова устроила фотосессию в черном купальнике с глубоким декольте и на…
Ученик Лепса: «Мне жаль Григория, ему боятся говорить…
США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в…
Валерий Меладзе взволнован из-за резко похудевшей средней…
Анастасия Волочкова в белом боди любуется собственным…
«Мы с ней договорились без обид»: Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко объяснила, почему не взяла сестру крестной…
У гималайского Озера Скелетов нашли кости…
Бари Алибасов рассказал о своих главных…
Садальский об Александре Назаровой: «У нее был невероятный…
Новый избранник Алены Савкиной сделал ей…
«Было очень сложно»: Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова с трудом отказалась от…
Лидию Федосееву-Шукшину в Болгарии настиг сердечный…
Бывшая жена Башарова Екатерина Архарова показала первый снимок новорожденного…
Gmail исправит опечатки и ошибки в письмах…
Lincoln представит новую технологию Phone As A Key в следующем…
Опубликованы первые изображения новой консоли PlayStation…
Трампу предложили купить…
Паспарту из шоу «Форт Боярд» тепло отозвался об Ольге…
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее…
Кристина Асмус в детективе «Герой по вызову» стала капитаном…
В Сети появились характеристики смартфона Xiaomi Mi Mix…
Голосовые помощники пожаловались социологам на грубость…
Наталья Рудова поделилась в Instagram снимком без…
Порошенко вывез родных из Украины в Норвегию на частном…
Ким Кардашьян была атакована свиньями на одном из пляжей…
Названы продукты, способные выводить никотин из…
Тарзан поблагодарил Наташу Королеву за 16 лет…
Софии Ротару приписали роман с бывшим возлюбленным Татьяны…
«Навороченный» бюджетный смартфон Redmi Note 8 получит поддержку…
Избыток лекарств от гипертонии опасен для…
Ученые: Успех лечения псориаза зависит от…
Альбина Джанабаева в семейном путешествии набрала лишний…
Просмотреть все новости