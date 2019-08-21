Российские летчики продемонстрировали уникальную фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российский телеканал «Звезда» обнародовал уникальные кадры исполнения отечественными военными летчиками фигуры высшего пилотажа «Пропеллер». Этот трюк пилоты планируют показать в рамках своего выступления на стартующем уже через несколько дней авиасалоне МАКС-2019.
Уже 27 августа текущего года в подмосковном Жуковском состоится церемония открытия авиасалона МАКС-2019. В рамках этой выставки пилоты российских ВКС собираются продемонстрировать посетителям мероприятия уникальную фигуру «Пропеллер». Первые кадры с репетиции этого выступления и опубликовал телеканал.
Примечательно, что указанная фигура считается одной из самых сложных в мире. Особенность данной фигуры заключается во вращении машин под углом в 180 градусов друг к другу. По совам командира пилотажной группы Дмитрия Самохвалова, зрители смогут увидеть своего рода проекцию изображения, похожего на пропеллер, радиус для которого будет создан дымовым следом от самолетов.
Уже 27 августа текущего года в подмосковном Жуковском состоится церемония открытия авиасалона МАКС-2019. В рамках этой выставки пилоты российских ВКС собираются продемонстрировать посетителям мероприятия уникальную фигуру «Пропеллер». Первые кадры с репетиции этого выступления и опубликовал телеканал.
Примечательно, что указанная фигура считается одной из самых сложных в мире. Особенность данной фигуры заключается во вращении машин под углом в 180 градусов друг к другу. По совам командира пилотажной группы Дмитрия Самохвалова, зрители смогут увидеть своего рода проекцию изображения, похожего на пропеллер, радиус для которого будет создан дымовым следом от самолетов.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:08