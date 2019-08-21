Лидию Федосееву-Шукшину в Болгарии настиг сердечный приступ





«Состояния мамы сейчас действительно не самое хорошее», - рассказала дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга изданию «Собеседник». По ее словам, пожилая артистка даже не могла самостоятельно позвонить, поэтому ее подруге пришлось писать сообщение в воскресный вечер. Лишь спустя какое-то время дочь актрисы рассказала, что ее состояние нормализовалось, однако ее лечащий врач считает, что проблема может быть вызвана совсем не сердечным признаком.«Только что говорила с лечащим врачом мамы, он считает, что у нее проблемы с кровообращением в мозге. В начале лета она уже наблюдалась у врачей с такой проблемой», - подчеркивает Ольга Шукшина. Она также рассказала, что отменила свою поездку в Болгарию за матерью, поскольку удалось договориться о ее переправке в Москву, где Лидией Михайловной займутся опытные врачи.