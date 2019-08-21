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Бывшая жена Башарова Екатерина Архарова показала первый снимок новорожденного сына

Бывшая жена Марата Башарова показала снимок новорожденного сына. Екатерина Архарова опубликовала фото малыша в своем Instagram-аккаунте.
Бывшая жена Башарова Екатерина Архарова показала первый снимок новорожденного сына

После непродолжительного брака с актером Маратом Башаровым и романа с польско-российского артистом Павлом Делонга, Екатерина Архарова наконец обрела долгожданное счастье с управляющим одного из московских ресторанов Артемом Илясовым. Пара официально оформила отношения в прошлом августе, а уже спустя год на свет появился их первенец.

Всего несколько часов назад молодая мама опубликовала фото новорожденного сына и успокоила поклонников тем, что и она, и ее ребенок чувствуют себя отлично. Звезда рожала наследника в Перинатальном Медицинском Центре «Мать и дитя», который считается одним из лучший в столице и пользуется популярностью у знаменитостей, благодаря соблюдению политики конфиденциальности информации о пациентах. Сейчас Архарова и малыш уже вернулись домой, где их с нетерпением ждал счастливый отец ребенка, который успел украсить квартиру к знаменательному событию, сообщают "argumenti.ru".

Актриса, как и многие звезды, закрыла лицо новорожденного на фото, использовав смайлик в форме сердца, поэтому на снимке видна только часть головы и руки малыша в «антицарапках». Фанаты Екатерины Архаровой пожелали звезде, ее сыну и мужу счастья, спокойных ночей, а также побольше терпения в нелегком деле воспитания ребенка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:30

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