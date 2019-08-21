Gmail исправит опечатки и ошибки в письмах пользователей





В скором времени Gmail начнет сообщать пользователям об основных грамматических ошибках и опечатках непосредственно при вводе текста в окно редактирования письма. Для их выявления система будет использовать алгоритмы искусственного интеллекта. В данном случае стоит пользователю допустить досадную опечатку, как система самостоятельно ее исправит. А все грамматические ошибки будут подчеркнуты заметной волнистой линией синего цвета.А вот пользователей сервиса Google "Документы" данная функция уже не в новинку, поскольку до новых возможностей этот сервис был обновлен специалистами корпорации еще в начале текущего года.