Gmail исправит опечатки и ошибки в письмах пользователей
Ошибки и опечатки в набранном тексте допускают все без исключения пользователи, особенно это касается тех, кто часто пишет электронные письма. Однако теперь почтовый сервис корпорации Google Gmail сможет позаботиться о том, чтобы досадные неприятности не повторялись.
В скором времени Gmail начнет сообщать пользователям об основных грамматических ошибках и опечатках непосредственно при вводе текста в окно редактирования письма. Для их выявления система будет использовать алгоритмы искусственного интеллекта. В данном случае стоит пользователю допустить досадную опечатку, как система самостоятельно ее исправит. А все грамматические ошибки будут подчеркнуты заметной волнистой линией синего цвета.
А вот пользователей сервиса Google "Документы" данная функция уже не в новинку, поскольку до новых возможностей этот сервис был обновлен специалистами корпорации еще в начале текущего года.
В скором времени Gmail начнет сообщать пользователям об основных грамматических ошибках и опечатках непосредственно при вводе текста в окно редактирования письма. Для их выявления система будет использовать алгоритмы искусственного интеллекта. В данном случае стоит пользователю допустить досадную опечатку, как система самостоятельно ее исправит. А все грамматические ошибки будут подчеркнуты заметной волнистой линией синего цвета.
А вот пользователей сервиса Google "Документы" данная функция уже не в новинку, поскольку до новых возможностей этот сервис был обновлен специалистами корпорации еще в начале текущего года.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:24