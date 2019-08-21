Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны





По словам Багировой, 10-летняя внучка Александры Назаровой действительно осталась. Ранее после смерти своего сына пожилая артистка оформила опеку над девочкой и фактически оставалась ее единственной родственницей. А вот на похороны бабушки Саша Назарова не сможет приехать из-за того, что со 2 августа вместе с другими детьми отдыхает в Анапе и вернется домой только 25 августа.Напомним, актриса скончалась в одной из столичных клиник в результате перенесенного организмом стресса. Изначально Назарова попала в больницу с тяжелым заболеванием легких и перенесла операцию, однако впоследствии органы пожилой женщины начали постепенно отказывать.Самой девочке печальные известия о смерти бабушки уже рассказали. Сейчас она находится в очень подавленном состоянии и постоянно плачет. Однако прерывать ее отдых никто не решился, посчитав, что похороны могут стать для нее еще более тяжелым ударом. В последний раз девочка навещала знаменитую бабушку еще до отъезда к морю, когда та лежала в больнице.