Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки. Такой информацией поделилась близкая подруга усопшей кинозвезды Энахат Багирова, передает портал «Телепрограмма».
По словам Багировой, 10-летняя внучка Александры Назаровой действительно осталась. Ранее после смерти своего сына пожилая артистка оформила опеку над девочкой и фактически оставалась ее единственной родственницей. А вот на похороны бабушки Саша Назарова не сможет приехать из-за того, что со 2 августа вместе с другими детьми отдыхает в Анапе и вернется домой только 25 августа.
Напомним, актриса скончалась в одной из столичных клиник в результате перенесенного организмом стресса. Изначально Назарова попала в больницу с тяжелым заболеванием легких и перенесла операцию, однако впоследствии органы пожилой женщины начали постепенно отказывать.
Самой девочке печальные известия о смерти бабушки уже рассказали. Сейчас она находится в очень подавленном состоянии и постоянно плачет. Однако прерывать ее отдых никто не решился, посчитав, что похороны могут стать для нее еще более тяжелым ударом. В последний раз девочка навещала знаменитую бабушку еще до отъезда к морю, когда та лежала в больнице.
По словам Багировой, 10-летняя внучка Александры Назаровой действительно осталась. Ранее после смерти своего сына пожилая артистка оформила опеку над девочкой и фактически оставалась ее единственной родственницей. А вот на похороны бабушки Саша Назарова не сможет приехать из-за того, что со 2 августа вместе с другими детьми отдыхает в Анапе и вернется домой только 25 августа.
Напомним, актриса скончалась в одной из столичных клиник в результате перенесенного организмом стресса. Изначально Назарова попала в больницу с тяжелым заболеванием легких и перенесла операцию, однако впоследствии органы пожилой женщины начали постепенно отказывать.
Самой девочке печальные известия о смерти бабушки уже рассказали. Сейчас она находится в очень подавленном состоянии и постоянно плачет. Однако прерывать ее отдых никто не решился, посчитав, что похороны могут стать для нее еще более тяжелым ударом. В последний раз девочка навещала знаменитую бабушку еще до отъезда к морю, когда та лежала в больнице.