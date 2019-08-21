Ученые: Успех лечения псориаза зависит от диеты
Немецкие ученые, представляющие университетскую клинику Лейпцига, выяснили, что с помощью особой диеты можно добиться успехи при лечении псориаза. Если же человек продолжит употреблять нездоровую пищу с большим количеством насыщенных жиров, то это лишь усилит тяжесть протекания недуга.
Как правило, люди, страдающие от псориаза, обладают генетической предрасположенностью к данному заболеванию, однако стоит помнить и о ненаследственных факторах, таких как образ жизни или питание. Немецкие дерматологи провели исследование и заявили, что при избыточном весе течение недуга усугубляется, и псориаз практически невозможно излечить. Впрочем, специалисты пока не могут понять взаимосвязь между лишним весом и развитием псориаза.
Тем не менее, они выяснили: насыщенные жирные кислоты, которые можно найти во многих мясных и кондитерских изделиях, лишь способствуют воспалительным процессам в организме. Ненасыщенные жиры, напротив, положительно влияют на организм, помогая человеку вылечиться от вышеназванного недуга. В особенности исследователи выделяют жирную кислоту омега-3, встречающуюся в рыбе. В дальнейшем ученые планируют продолжить свой исследовательский проект.
Как правило, люди, страдающие от псориаза, обладают генетической предрасположенностью к данному заболеванию, однако стоит помнить и о ненаследственных факторах, таких как образ жизни или питание. Немецкие дерматологи провели исследование и заявили, что при избыточном весе течение недуга усугубляется, и псориаз практически невозможно излечить. Впрочем, специалисты пока не могут понять взаимосвязь между лишним весом и развитием псориаза.
Тем не менее, они выяснили: насыщенные жирные кислоты, которые можно найти во многих мясных и кондитерских изделиях, лишь способствуют воспалительным процессам в организме. Ненасыщенные жиры, напротив, положительно влияют на организм, помогая человеку вылечиться от вышеназванного недуга. В особенности исследователи выделяют жирную кислоту омега-3, встречающуюся в рыбе. В дальнейшем ученые планируют продолжить свой исследовательский проект.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:44